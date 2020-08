Ajax, ancora paura per Blind. Il difensore si accascia durante un’amichevole (Di mercoledì 26 agosto 2020) Attimi di grande apprensione e paura durante l’amichevole giocata ieri tra Ajax ed Hertha Berlino. Lo sfortunato protagonista è ancora una volta il difensore dei lancieri Daley Blind, che si è accasciato al suolo lamentando una fitta al petto. L’olandese non è primo ad eventi di questo tipo, poiché anche lo scorso dicembre aveva avuto un problema cardiaco mentre era in campo. In quell’occasione, subito dopo il match di Champions League contro il Valencia, Blind affrontò una delicata operazione. Un malanno dello stesso tipo è stata la causa del malore di ieri, il tutto mentre l’amichevole volgeva alle sue battute finali. Secondo le prime ricostruzioni fornite da Ap News e da altri ... Leggi su sport.periodicodaily

"Sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato" ha scritto il centrocampista su Twitter. Ronald Koeman, nuovo allenatore dei blaugrana ...

ROMA – Tiene banco, ovviamente, il futuro di Leo Messi dopo la rottura con il Barcellona, ma con l’avvicinarsi della fine di agosto si accende su più fronti il calcio mercato. poche ore dopo l’annunci ...

