Uragano Laura: danni e interruzioni di corrente a Cuba (Di martedì 25 agosto 2020) Con la forza di una tempesta tropicale, Laura, che ora è diventato un Uragano mentre si dirige verso il Golfo del Messico, ha causato lunedì danni e interruzioni di corrente a Cuba, dove il fenomeno ha raggiunto la parte orientale dell’isola. Adesso si è spostato per quasi 1.000 chilometri vicino alla costa meridionale e ha attraversato la zona occidentale per uscire verso il Golfo del Messico. La tempesta, che non si era ancora trasformata in un Uragano durante il suo passaggio a Cuba, ha causato crolli e danni alle case e ad altre strutture, in particolare legate alle attività agricole. Non sono state riportate vittime, ma circa 316.000 persone sono state evacuate in tutto il paese. La ... Leggi su meteoweb.eu

