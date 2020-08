Test sierologici a docenti e bidelli, i primi risultati: 20 positivi in Umbria, altri 12 nell’Ats Insubria. “Ora attendono risultati tampone” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo appena un giorno dall’avvio dei Test sierologici per insegnanti e personale scolastico in vista dell’avvio della scuola, in Umbria c’è già una prima stima: in 20, su 1334 soggetti Testati, sono entrati a contatto con il virus, vale a dire 1,5%. A renderlo noto la stessa regione, tramite l’assessore alla salute Luca Coletto, che esulta per la “grande partecipazione” del personale, dato che l’esame si effettua su base volontaria. I positivi sono stati sottoposti al tampone molecolare, per capire quindi se l’infezione è ancora in corso o meno, fa sapere sempre Coletto, e ora sono “in isolamento in attesa dei risultati”. Numeri simili anche nell’ats Insubria, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - Agenzia_Ansa : Da oggi è possibile per tutto il personale scolastico effettuare il test sierologico. E' su base volontaria. #ANSA… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 21 nuovi casi positivi, di cui 13 asintomatici da screening regionali e 7 collegati… - Noovyis : (Test sierologici a docenti e bidelli, i primi risultati: 20 positivi in Umbria, altri 12 nell’Ats Insubria. “Ora a… - infoitinterno : Test sierologici rapidi, positivo il 12% del personale scolastico di Bergamo | ScuolaInforma -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici Tamponi, test rapidi e sierologici: guida ai centri disponibili, città per città la Repubblica In Umbria 20 positivi ai test sierologici personale scuola su 1334

Roma, 25 ago. (askanews) - Sono stati 1334 i test sierologici fatti tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi al personale scolastico in Umbria e su 1334 soggetti che si sono sottoposti a test, 2 ...

Riapertura scuole, a Bergamo oltre seimila persone faranno il test sierologico

Bergamo, 25 agosto 2020 - Sono già oltre seimila le persone del mondo della scuola, tra docenti e personale non docente, che si sono prenotate per l'effettuazione del test sierologico in vista della r ...

Roma, 25 ago. (askanews) - Sono stati 1334 i test sierologici fatti tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi al personale scolastico in Umbria e su 1334 soggetti che si sono sottoposti a test, 2 ...Bergamo, 25 agosto 2020 - Sono già oltre seimila le persone del mondo della scuola, tra docenti e personale non docente, che si sono prenotate per l'effettuazione del test sierologico in vista della r ...