“Sui social non dico mai quello che penso” e i fan abbandonano Mahmood (Di martedì 25 agosto 2020) Mahmood ha perso molti fan negli ultimi giorni, dimostrando di aver perfettamente ragione sull’utilizzo dei social network. Alessandro Mamood è famoso per diverse ragioni: oltre ad aver vinto il Festival di Sanremo due volte nello stesso anno, passando dalla categoria giovani a quella dei Big, il cantante è stato prima preso di mira perché “non italiano” e … L'articolo “Sui social non dico mai quello che penso” e i fan abbandonano Mahmood è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

NaliOfficial : Penso che mi piace la verità nelle canzoni, nelle storie, e anche qui sui social, soprattutto quando mette in luce i difetti. - simonebaldelli : 1. Documentarsi 2. Scegliere #IoVotoNO 3. Mobilitarsi sui social in favore di #IoVotoNO. Per il punto 1 mi pare ot… - matteograndi : Se c’è una cosa insopportabile in questi giorni è l’esibizionismo da “anch’io ho il Covid” di influencer e wannabe… - allebrande : RT @NaliOfficial: Penso che mi piace la verità nelle canzoni, nelle storie, e anche qui sui social, soprattutto quando mette in luce i dife… - Anna00629556 : RT @AlessandraPodd3: Lei è Kary ,nata e cresciuta in Sardegna...e’ stata insultata sui social per aver indossato l ‘abito tradizionale di C… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sui social Usa 2020, chi è Doug Emhoff, il marito di Kamala Harris: potrebbe diventare il primo 'Second Gentleman' della storia Repubblica TV