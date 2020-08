Speranzon alla protesta degli operatori veneziani delle crociere (Di martedì 25 agosto 2020) Marittima, la protesta del 10 agosto scorso Scatta la protesta in Marittima: 'Le crociere sono lavoro, devono restare a Venezia' 10 agosto 2020 Che la crocieristica sia a rischio a Venezia per ... Leggi su veneziatoday

zazoomblog : Speranzon alla protesta degli operatori veneziani delle crociere - #Speranzon #protesta #degli #operatori -

Ultime Notizie dalla rete : Speranzon alla

VeneziaToday

“Il Governo non dà risposte sul futuro del Porto, sugli scavi dei canali e le navi da crociera, continua a tergiversare mentre le compagnie decidono di puntare su Trieste come meta di ferragosto e a f ...Che la crocieristica sia a rischio a Venezia per Fratelli d'Italia «è un problema a cui il governo non dà risposte. Futuro del Porto, scavi dei canali e navi: si continua a tergiversare - dice il cand ...