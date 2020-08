Six è interessata alla Borsa di Milano? «No comment» (Di martedì 25 agosto 2020) Il gruppo finanziario zurighese è in linea di principio aperto ad acquisizioni, spiega il CFO Daniel Schmucki Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Six è interessata alla Borsa di Milano? «No comment» #six #borsa #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Six interessata

Ticinonline

ZURIGO - Nessun commento da parte di SIX alle voci che danno il gruppo finanziario zurighese interessato a rilevare la borsa di Milano. Interrogato oggi su questo punto in margine alla presentazione d ...Prodotta tra il 1968 e il 1971, la Dodge Super Bee non era da considerarsi alla pari della Coronet anche se si basava su di essa. Si trattava di una muscle car in tutto e per tutto che sorgeva sulla p ...