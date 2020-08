Riforma pensioni 2020, ma i precoci vogliono davvero la quota 41? (Di martedì 25 agosto 2020) Un nostro lettore, Carlo, commentando un articolo scritto nei giorni scorsi in cui avevamo raccolto i pareri di differenti precoci che si erano detti un pò contrariati dalla mancanza messa in atto del Ddl 857 a firma Damiano, Baretta e Gnecchi nel 2013, che avrebbe permesso ai quota 41 di accedere finalmente alla pensione, si dice basito dell’ingiustificata polemica dei precoci nei confronti dell’onorevole Damiano, che per la loro battaglia, fa intendere, si é sempre comunque speso. Un commento molto specifico, che potrebbe aprire ad un interessante dibattito tra pro e contro quota 41. Effettivamente molti precoci sembrano talvolta contraddirsi, chiedono a gran voce la misura, ma ribadiscono, quando qualcuno la propone post quota 100, che nel 2022 la ... Leggi su pensionipertutti

