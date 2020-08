Raiola prova a riaprire lo scambio Milik-Bernardeschi ma resta il nodo diritti di immagine (Di martedì 25 agosto 2020) Federico Bernardeschi ha un nuovo procuratore, Mino Raiola. Che si è subito messo al lavoro per cercare di favorire un suo sbarco a Napoli, in cambio di Milik. Un’operazione che sarebbe gradita ad entrambi i club ma che trova comunque l’opposizione del calciatore, che non ha intenzione di cedere al Napoli i suoi diritti di immagine. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Raiola ha provato a riaprire lo scambio con Bernardeschi ma i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations rappresentano un ostacolo complesso, la strada più probabile per l’esterno offensivo della Juventus è il trasferimento in Premier League”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, lo stesso Raiola avrebbe posto a Bernardeschi la possibilità di trasferirsi al Napoli, provando a far leva sul giocatore: "C'è stato il lavoro del manager ..."

