Puyol dalla parte di Messi | “Rispetto e ammirazione | hai tutto il mio supporto”

Carles Puyol si schiera dalla parte di Lionel Messi, l'ex capitano del Barcellona dunque prende una posizione netta in merito alla notizia della serata, ovvero la volontà della Pulce di lasciare il club che lo ha reso il migliore al mondo.IL TWEET DI Puyolcaption id="attachment 451863" align="alignnone" width="610" Puyol e Messi, Getty Images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Carles5Puyol/status/1298315936592797697?s=20"

