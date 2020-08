Piteco acquista azioni proprie (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Piteco, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli azionisti del 23 gennaio 2020, haacquistato nel periodo compreso tra il 07 agosto 2020 e il 23 agosto 2020 inclusi, complessive n. 23.367 azioni proprie per un controvalore complessivo di 169.938,96 euro. Alla data odierna la società leader nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, detiene direttamente n. 515.094 azioni proprie pari al 2,678% del capitale sociale. Leggi su quifinanza

