Napoli, Gattuso firma la rivoluzione con Osimhen e Mertens (Di martedì 25 agosto 2020) Il Napoli è pronto alla rivoluzione guidata da Gattuso: Osimhen e Mertens guidano l’attacco azzurro nel nuovo ciclo Il nuovo Napoli nasce nel ritiro di Castel di Sangro. Nella giornata di ieri il club si è allenato e ha svolto una partitella in famiglia, dalla quale sono emerse interessanti soluzioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gattuso ha schierato Mertens alle spalle di Osimhen e completare il tridente con Ciciretti e Younes. I movimenti hanno funzionato bene, tanto da far pensare ad una rivoluzione in attacco che potrebbe far nascere un nuovo Napoli, ovviamente sempre con la firma di Gennaro Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

