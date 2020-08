Mistero sul contagio di Briatore, per Santanchè ha la prostatite (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si tinge di giallo dopo le frasi di Daniela Santanchè su Briatore il ricovero dell’imprenditore piemontese. Se infatti questa mattina i giornali davano per certa la positività di Briatore al coronavirus, e lo stesso Billionaire non smentiva la cosa rassicurando sulla gravità delle sue condizioni. Nella puntata di martedì sera del programma di La7 In Onda Daniela Santanchè ha spiegato che dalle notizie in suo possesso l’imprenditore piemontese sarebbe stato ricoverato per una prostatite recidiva salvo poi evitare di smentire direttamente il contagio da Covid dell’amico. LEGGI ANCHE > Il sindaco di Arzchena: “Auguro pronta guarigione a Briatore” Santanchè su Briatore: “Ha la ... Leggi su giornalettismo

Si infittisce il mistero sul ricovero di #Briatore: secondo la stampa sarebbe per Covid, secondo la #Santanchè per prostatit…

