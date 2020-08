Messi vuole liberarsi con la clausola, il Barcellona: “Non è valida” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo il burofax inviato da Lionel Messi al Barcellona per comunicare la sua decisione di voler andare via, adesso le due parti devono raggiungere l’accordo economico. Il fuoriclasse avrebbe infatti intenzione di liberarsi con una clausola presente nel contratto che gli dà la possibilità di lasciare il club al termine di ogni stagione attraverso una rescissione unilaterale del contratto. Così facendo, Messi potrebbe lasciare il Barcellona gratis ed essere ingaggiato da qualsiasi squadra a parametro zero. Totalmente diverso il pensiero del Barcellona, che sostiene che la clausola rescissoria da 700 milioni sia valida e che, nonostante la pandemia da Covid-19, la data del 31 maggio – termine ultimo per ... Leggi su sportface

