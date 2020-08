Matteo Salvini a Castel Volturno: “ne abbiamo le scatole piene” (Di martedì 25 agosto 2020) “Mi piacerebbe che questo splendido litorale e Castel Volturno stesso, non fossero noti soli per l’immigrazione clandestina, lo spaccio di droga e la prostituzione. Un po’ di pulizia con le maniere buone si fa, però non puoi andare a portare margherite a chi scippa, spaccia e stupra. L’impegno della Lega è restituire il mare della Campania ai campani e mandare a casa tutti i balordi che sono arrivati in questi anni qui. Ne abbiamo le scatole piene…“ Questa è la promessa del Senatore Matteo Salvini ai supporter della Lega ed ai bagnanti del lido che ascoltavano compiaciuti le parole ammalianti del comizio del leader del Carroccio in un lido di Castel Volturno… Castel ... Leggi su sbircialanotizia

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A CROTONE: 'CHI VOTA LEGA FA UNA SCELTA PRECISA: PRIMA GLI ITALIANI' - fanpage : 'Io a #scuola non ce la mando'. Il nuovo attacco di Matteo Salvini - giornalettismo : A #InOnda ha detto di avere 'una sola faccia'. Ma in un video pubblicato da @radiosilvana, #Salvini dimostra di ave… - zannazyu : RT @LegaSalvini: ??L'ULTIMO DELIRIO DELLA SINISTRA: IMMIGRAZIONE, L'AMICO DI CAROLA, FARAONE, DENUNCIA MUSUMECI E SALVINI (ANSA) - PALERM… - Brigante_Paolo : RT @DioAbbiPieta: Matteo Salvini non è un politico. È un fake con due gambe e due braccia. Le sue parole sono intrise di menzogna. Non c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Tiziana Ferrario, la Lega replica dopo gli attacchi a Matteo Salvini: "Ve la ricordate? Conduceva il Tg1, mentre adesso..." Liberoquotidiano.it Migranti, Salvini: “Governo criminale, denunceremo noi. Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono poveretti”

“Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Torrecuso, nel Sannio, in ...

Migranti, lo scontro tra Musumeci e Roma finisce in Tribunale: in campo anche Salvini

Se da 48 ore per il mare grosso non si registrano sbarchi di migranti in Sicilia, il clima istituzionale tra Roma e Regione rimane incandescente. Si alza anche lo scontro politico, con la Lega che sof ...

“Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Torrecuso, nel Sannio, in ...Se da 48 ore per il mare grosso non si registrano sbarchi di migranti in Sicilia, il clima istituzionale tra Roma e Regione rimane incandescente. Si alza anche lo scontro politico, con la Lega che sof ...