Livorno, morto escursionista: caduto da una scogliera sull’Isola di Capraia (Di martedì 25 agosto 2020) Grave lutto in quel di Livorno: un escursionista di appena 50 anni è morto dopo essere caduto da una scogliera sull’Isola di Capraia. Torna a far parla di sé la cronaca nera sui versanti rocciosi della penisola italiana. Parliamo di escursioni, alcune volte delle vere e proprie “sentenze” negative sulla vita di alcuni nostri concittadini. Molti dei quali, però, affermano sempre di essere a conoscenza dei vari rischi che comporta questa “intensa” attività”. Anche oggi, purtroppo, si riporta un tragico epilogo. Un escursionista di soli 50 anni è morto in quel di Livorno, esattamente sulla scogliere dell’isola di Capraia. Il cadavere ... Leggi su bloglive

