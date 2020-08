La crisi in Bielorussia divide i Balcani (Di martedì 25 agosto 2020) Pubblicato originariamente da Le Courrier des Balkans La prima reazione ufficiale arrivata dalla Serbia è stata quella del ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, che ha negato qualsiasi coinvolgimento dei soldati serbi nella repressione delle proteste in Bielorussia. Una voce diffusa dall’analista bielorusso Franak Viačorka. Secondo il ministro serbo, la foto pubblicata su Twitter risalirebbe al 2018, quando i soldati serbi hanno effettivamente partecipato a esercitazioni congiunte con i bielorussi nella regione di Kraljevo. Aleksandar Vulin ha tuttavia ammesso che nove soldati serbi stavano attualmente partecipando a un addestramento del poligono di tiro ci Brest (Bielorussia occidentale). La Serbia intrattiene ottimi rapporti con la Bielorussia e Alexander Grigorievich Lukashenko ha visitato Belgrado per ... Leggi su linkiesta

