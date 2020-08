"Kim in coma, la sorella a capo di Pyongyang". L'ombra di Pechino sulla scalata di Yo-jong (Di martedì 25 agosto 2020) Diana Alfieri Conferme sulla salute del dittatore: un intervento fallito o un collasso È ancora una voce non ufficiale ma suona come una conferma rispetto alle indiscrezioni che già si erano rincorse a fine aprile, fino alla sua riapparizione in pubblico di inizio maggio. Il leader nordcoreano Kim jong-un sarebbe in coma. La notizia arriva dal quotidiano di Seul «The Korea Herald», che cita come fonte un ex collaboratore dell'ex presidente sudcoreano Kim Dae-jung. L'ex diplomatico sud-coreano, Chang Song-min, ha dichiarato ai media di Seul che il leader della Nord Corea, Kim jong-un, è in coma e il suo potere è ora nelle mani della sorella Kim Yo-jong, anche se non viene ancora ritenuta suo successore. L'ex consigliere ... Leggi su ilgiornale

