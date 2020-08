Juve, colpo a centrocampo: tra Aouar e Locatelli spunta un vecchio pallino. Paratici al lavoro (Di martedì 25 agosto 2020) C'è anche Leandro Paredes del PSG nel mirino della Juventus per il centrocampo dell'anno prossimo: le ultimissime Leggi su 90min

FMorriMorri : @PresMoratti Che succede Presidente? Sta male? Un colpo di calore? È sbronzo? Ha assunto stupefacenti? No, perché è… - Federico_FR24 : @Specnats10 Non voglio sottovalutare Allegri: gli scontri diretti li prepara alla grande (quell’anno ha fatto il co… - LGramellini : @giovellga Io so per certo che il suo gradimento sarebbe la Juve. C'è una trattativa avanzata. Prima però come semp… - Vittoriog82 : Sul mercato #Juve mi sono messo l’anima in pace da tempo: conoscendo gli interpreti, mi aspetto qualche colpo il 3,… - Notiziedi_it : Juve, colpo a centrocampo: tra Aouar e Locatelli spunta un vecchio pallino. Paratici al lavoro -