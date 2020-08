Iemmello, tre retrocessioni di fila e una gestione sbagliata (Di martedì 25 agosto 2020) Pietro Iemmello è alla terza retrocessione consecutiva, un tormento. E anche una bella lezione nei riguardi di chi ha dato evidentemente consigli sbagliati, collezionando un errore diete l’altro. Un agente deve indirizzare e sbagliare il meno possibile. E’ vero che le retrocessioni non possono essere messe in preventivo, ma quando sono tre consecutive è giusto porsi qualche domanda, con quel minimo bagno di umiltà che ci vorrebbe in situazioni del genere. Iemmello è retrocesso con Benevento, Foggia e Perugia, una volta dalla Serie A e due volte dalla B. Il minimo che gli auguriamo è una scelta, le prossima, che almeno sulla carta sia più felice rispetto alle tre precedenti. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SunnyVagnozzi : @ntomasse @GrifoRampante @TifoGrifo @ACPerugiaCalcio Mamma mia ???? che poi avevano pure ataccanti forti tipo Iemmell… -

ferrara Dove c’è Spal, spunta la Cremonese. Il tempo di annotare sul taccuino un giocatore che interessa ai biancazzurri (le punte Pettinari o Iemmello, ad esempio; il centrocampista Marco Carraro), e ...

Lecce, Coda e Iemmello: uno o entrambi per un attacco da ricostruire

Un colpo di… Coda del Lecce. Uno che, in Serie B, fa la differenza. È come partire ogni gara dall’1-0, quei classici bomber “alla Cacia”, esperti e veterani del campionato cadetto. Massimo Coda è l’ob ...

