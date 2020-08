I casi al Billionaire salgono a 63, preoccupa il focolaio del locale di Porto Cervo (Di martedì 25 agosto 2020) , Visited 256 times, 256 visits today, Notizie Simili: Tamponi e test sierologici, laboratori in funzione… Al Mater Olbia via all'erogazione dei test… Dopo il Billionaire chiude ... Leggi su galluraoggi

riotta : #coronavirus aumentano i positivi al Billionaire night club #Briatore nuovi 52 casi #focolai - RaiNews : Porto Cervo al #Billionaire 6 casi di #Coronavirus - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire. Due casi di re-infezione in Olanda e Belgio https:/… - mmaritato : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire. Due casi di re-infezione in Olanda e Belgio https:/… - tuttonapoli : Coronavirus, focolaio al Billionaire di Briatore: già registrati 52 casi -

Ultime Notizie dalla rete : casi Billionaire

Aveva protestato contro la chiusura del suo Billionaire, ma il Covid sta falcidiando il personale del locale di Briatore in Sardegna. Nei giorni scorsi il ‘Billionaire‘ per via del Covid ha dovuto chi ...L'occupazione in Svizzera ha subito l'impatto della crisi del coronavirus nel secondo trimestre: il numero degli impieghi è sceso a 5,01 milioni, con una flessione dell'1,1% rispetto ai primi tre mesi ...