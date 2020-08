Futuro Suarez, il presidente del San Lorenzo: “È un nostro tifoso. Ad un suo cenno ci proveremo” (Di martedì 25 agosto 2020) Non solo l'Ajax. Per Luis Suarez c'è la fila e anche una nuova inaspettata candidata: il San Lorenzo. Dopo che il bomber del Barcellona sembra essere stato escluso dal progetto blaugrana per la prossima stagione, sono tante le pretendenti che vogliono vedere il Pistolero nella propria squadra.Suarez: spunta il San Lorenzocaption id="attachment 889915" align="alignnone" width="688" Suarez (getty images)/captionAd essere particolarmente interessati al bomber del Barcellona sono quelli del San Lorenzo con niente di meno che il patron Marcelo Tinelli: "Luis ha già le porte del club aperte. Mezzo cenno e andiamo a cercarlo", ha ammesso il presidente del club ai microfoni del Mundo Deportivo. E ancora: "Luis ha dichiarato pubblicamente di essere ... Leggi su itasportpress

Il presidente del San Lorenzo apre le porte ad un eventuale arrivo di Luis Suarez, accostato alla Juventus e sempre più vicino all’addio al Barcellona “Per Luis le porte sono spalancate. Basta che str ...

Il tempo stringe per Koeman al Barça. Arrivato mercoledì scorso al Barcelona, l’olandese non ha perso tempo e ha subito iniziato a programmare la sua squadra e stilare il suo progetto. Che sarà sì vin ...

