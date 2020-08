Figlia di Totti in copertina: Moige denuncia ‘Gente’ a Ordine giornalisti (Di martedì 25 agosto 2020) Il caso della Figlia di Totti in copertina ha scatenato un vero e proprio putiferio: dopo la rabbia e lo sfogo via social dell’ex capitano della Roma, infastidito dalla pubblicazione in copertina su ‘Gente’ di uno scatto in cui si ritrovava in compagnia della Figlia minorenne in costume da bagno, è divampata la polemica e anche le reazioni e le prime conseguenze in termini di valutazione deontologica. Infatti il Moige denuncia ‘Gente’ all’Ordine giornalisti e, quest’ultimo prenderò in seguito delle decisioni come dirà Verna. Figlia di Totti in copertina: Moige denuncia ... Leggi su italiasera

TizianaFerrario : questa storia della figlia di #Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una di… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Adnkronos : #Totti furioso: 'Il lato B di mia figlia minorenne in copertina' - Luxgraph : @fanpage Ma perché la figlia di totti nel n ha un culo come tutte le altre donne drl pianeta? Che due balle questo… - theothe15366467 : @marco24625483 @Apola16 @3a_Stella @stanzaselvaggia @DavidBlack1980 Senti, posto che in fondo di sta faccenda non m… -