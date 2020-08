Facciamo gli auguri a Briatore, ma chi nega il virus abbassa le difese (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore, 70 anni. Credit: FacebookNel giorno per lui più drammatico, tutti noi dobbiamo fare i migliori auguri a Flavio Briatore. Ma questo non significa affatto ignorare che il focolaio Billionaire non è frutto del caso, ma il prodotto di uno stile, di una gestione sprezzante del territorio, degli uomini e delle cose, e – in sostanza – di un modello culturale. Bisogna partire da questo nodo decisivo, non per punire o per accanirsi contro chi sta soffrendo, perché la punizione è stata già molto grande: ma perché non si ripeta mai più. Nei giorni che hanno preceduto il suo contagio, infatti, il punto è che Briatore aveva contestato tutti: 1) il provvedimento di divieto di ballo, 2) il sindaco del suo Comune e 3) le sei ordinanze sanitarie, 4) il ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo gli Facciamo gli auguri a Briatore, ma chi nega il virus abbassa le difese TPI Crotone. Fugge all’alt della polizia: inseguito sulla 106, fermato e arrestato

Con l’accusa di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale il personale della Squadra Volanti della Questura di Crotone ha fatto scattare le manette per un cittadino colombiano, F.C.A.J, di 25 ann ...

Positivi al Covid: un mese di lenta risalita. La mappa in Granda comune per comune

Il 25 luglio la curva dei contagi in Piemonte tornava a crescere dopo la tendenza al ribasso inaugurata il 3 maggio. In quattro settimane si è passati da 792 "attualmente positivi" ai 1.095 di ieri, m ...

