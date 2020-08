Epic Games contro Apple e Google: le origini delle commissioni del 30% sarebbero iniziate negli anni '80 (Di martedì 25 agosto 2020) La battaglia tra Epic Games, Google e Apple sembra non volersi fermare, tutto a causa delle commissioni del 30%, troppo alte per lo studio del battle royale Fortnite. A quanto pare un report di Bloomberg ha tracciato le origini della commissione, arrivando persino nei primi anni '80 con Nintendo Entertainment System.Il NES è diventata la prima console per videogiochi a ospitare giochi di terze parti, dopo che lo studio di Pac-Man, Namco Ltd. e lo sviluppatore di Bomberman, Hudson Soft Co hanno chiesto a Nintendo di distribuire i loro giochi sulla sua nuova piattaforma. Le tre società hanno concordato una commissione di licenza del 10% per apparire sulla piattaforma proprietaria di Nintendo, ma dato che Hudson Soft non era in grado di ... Leggi su eurogamer

