Davide Faraone denuncia Salvini e Musumeci: “Devo difendere la Sicilia dagli sciacalli” (Di martedì 25 agosto 2020) Il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone ha denunciato il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il leader della Lega Matteo Salvini per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. Procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione: queste le accuse avanzate dal capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone contro il governatore della … L'articolo Davide Faraone denuncia Salvini e Musumeci: “Devo difendere la Sicilia dagli sciacalli” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Noiconsalvini : ??L'ULTIMO DELIRIO DELLA SINISTRA: IMMIGRAZIONE, L'AMICO DI CAROLA, FARAONE, DENUNCIA MUSUMECI E SALVINI (ANSA) -… - ilfoglio_it : “Sul referendum @ItaliaViva lascerà libertà di voto”, ci dice Davide Faraone @davidefaraone. “Tagliare il numero de… - zannazyu : RT @LegaSalvini: ??L'ULTIMO DELIRIO DELLA SINISTRA: IMMIGRAZIONE, L'AMICO DI CAROLA, FARAONE, DENUNCIA MUSUMECI E SALVINI (ANSA) - PALERM… - BeliceIt : Migranti e Covid-19, Davide Faraone denuncia Musumeci e Salvini - d_boss29 : RT @Noiconsalvini: ??L'ULTIMO DELIRIO DELLA SINISTRA: IMMIGRAZIONE, L'AMICO DI CAROLA, FARAONE, DENUNCIA MUSUMECI E SALVINI (ANSA) - PALE… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Faraone

“Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Torrecuso, nel Sannio, in ...Se da 48 ore per il mare grosso non si registrano sbarchi di migranti in Sicilia, il clima istituzionale tra Roma e Regione rimane incandescente. Si alza anche lo scontro politico, con la Lega che sof ...