Covid Treviso, focolaio nello stabilimento Aia: 184 casi accertati (Di martedì 25 agosto 2020) Covid Treviso – A Treviso si registra un focolaio all’interno dello stabilimento Aia. Tra gli oltre 700 dipendenti 184 sono risultati positivi al tampone. Tutti in isolamento domiciliare. Dopo i casi in Sardegna, soprattutto nella zona di Porto Cervo, si registra un nuovo focolaio da Coronavirus in provincia di Treviso. nello stabilimento Aia situato a Vazzola, infatti, sono stati accertati 184 contagiati accertati tra i dipendenti dell’industria che, per ora, però non viene chiusa. L’interruzione dell’attività produttiva infatti non è stata presa in considerazione, ma si continuerà a lavorare a ranghi e turni ridotti, per ... Leggi su bloglive

