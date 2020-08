Covid, studio di 33 atenei (tra cui la Federico II): Con l’idrossiclorochina il 30% di morti in meno (Di martedì 25 agosto 2020) Finalmente una pubblicazione italiana che riaprirà il dibattito su uno dei farmaci che da mesi tiene in scacco la comunità scientifica: l’idrossiclorochina. Lo studio è stato pubblicato su European Journal of Internal Medicine, ha coinvolto una platea di 3.451 pazienti, ospedalizzati Covid-19. Le conclusioni sono che “l’uso di idrossiclorochina è associato ad una riduzione della mortalità del 30%”. Lo scrive Libero. “Lo studio ha coinvolto 33 strutture universitarie ed ospedaliere, da Milano a Palermo, tra le eccellenze ci sono lo Spallanzani, Humanitas, Gemelli, San Matteo di Pavia, Università Federico II di Napoli, e molte altre. In una intervista a Libero la coordinatrice dello studio, Licia Iacoviello, Direttrice del Centro di ... Leggi su ildenaro

