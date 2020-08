Corruzione, Palamara va a processo. Procuratore di Perugia Cantone ha chiesto rinvio a giudizio (Di martedì 25 agosto 2020) Perugia 25 ago – La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex boss della corrente dell’Anm UniCost Luca Palamara, accusato di diversi episodi di Corruzione. Stesso provvedimento per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, l’amica dell’ex consigliere del Csm Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia, titolare di un’agenzia di viaggi. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formalizzata dal neo Procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. L’inchiesta che ha terremotato Anm e Csm Come è noto, l’inchiesta è quella che squassato sia l’Anm che il Csm, portando alle dimissioni di ... Leggi su ilprimatonazionale

