Coronavirus in Spagna, arriva l’esercito (Di martedì 25 agosto 2020) Il Coronavirus non accenna a mordere il freno in Spagna e l’esercito è pronto a scendere in campo: l’annuncio è del premier Pedro Sanchez Il Coronavirus in Spagna non lascia altra scelta che l’utilizzo dell’esercito. E’ quanto spiegato dal premier Pedro Sanchez che si è trovato quasi costretto dall’aumento esponenziale dei casi nel Paese iberico. Tutta la Spagna è attanagliata dal Covid-19, con 34 morti e poco più di 2.400 nuovi casi positivi in appena 24 ore, quasi 20 mila da venerdì scorso. Insomma, quasi una situazione sotto controllo, con 768 casi nella sola Comunità Autonoma di Madrid. Situazione allarmante, quindi, per la Spagna, una delle nazioni europee più colpite dal ... Leggi su bloglive

