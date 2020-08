Coronavirus: calano ancora contagi, +878, le vittime oggi sono 4 (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA, 25 AGO - calano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 878, contro i 953 di ieri, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri. I tamponi sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - Ossmeteobargone : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna: oltre 11.000 tamponi, 65 positivi di cui 33 asintomatici da contr… - vivere_sardegna : Coronavirus, calano i nuovi casi: oggi 878 contagi e 4 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

Agenzia ANSA

Calano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri. I tamponi sono stati 72.341, quas ...Calano i contagi per il Covid in Italia: sono 953 (contro i 1.210 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri. I tamponi sono stati 45.914 (- 21 ...