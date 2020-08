«Col Barcellona l’abbiamo buttata». Per fortuna Gattuso è più intelligente dei suoi (ottusi) sostenitori (Di martedì 25 agosto 2020) Non ci voleva Rino Gattuso per capire quel che era sotto gli occhi di chiunque abbia mai visto un pallone rotolare non per forza su un campo da calcio, basta un giardinetto qualsiasi. Il Napoli col Barcellona ha buttato via la partita. L’ha giocata male. Non l’ha giocata. Si è consegnato ad avversari che poi sono stati travolti e ridicolizzati dal Bayern Monaco. Come spesso accade, il Napolista è stato il primo a notare che il re era nudo – seguito qualche giorno dopo da Antonio Corbo – che il Bayern aveva reso plasticamente la dimensione del Napoli: una squadra incapace di fare il solletico a un Barcellona ormai groggy. Tant’è vero che il club catalano ha dato il via a una rivoluzione: ha cambiato allenatore, ha comunicato ad alcuni suoi giocatori – tra cui ... Leggi su ilnapolista

Dopo la Coppa Italia eravamo già in Europa, ero col veleno, lì volevo alzare l'asticella, abbiamo buttato una gara a Barcellona, non stavano benissimo loro, abbiamo sbagliato anche come personalità.

Gattuso: "La Champions è il nostro obiettivo! Nessuna paura. Lozano farà meglio. Osimhen..."

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro: "Il 4-0 con l'Under 21 contro la Scozia a Castel di Sangro? Me lo ricordo bene. Sorpreso di vedere così tan ...

