Ciclismo, Roglic a rischio per il Tour? La compagna: "Non so se partirà" (Di martedì 25 agosto 2020) Sarebbe un brutto colpo per il Team Jumbo Visma , già sprovvisto di una pedina importante come Steven Kruijswijk . Uno dei maggiori favoriti, se non il principale, ovvero Primoz Roglic , sarebbe ... Leggi su quotidiano

Bologna, 25 agosto 2020 - Sarebbe un brutto colpo per il Team Jumbo Visma, già sprovvisto di una pedina importante come Steven Kruijswijk. Uno dei maggiori favoriti, se non il principale, ovvero Primo ...

