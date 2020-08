Catalfo, con SURE arriva altra risposta importante da UE (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “Dopo l’accordo sul Recovery Fund, ieri è arrivata un’altra risposta importante dall’Europa alla crisi provocata dal Covid-19.La Commissione Europea ha formalizzato le proposte al Consiglio Europeo per lo stanziamento di un sostegno finanziario per la protezione dei lavoratori attraverso lo strumento SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). All’Italia la quota più cospicua: 27,4 miliardi su 81,4 totali finora destinati a 15 Stati membri che ne hanno fatto richiesta”. Lo ha scritto in un post su Facebook la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. “Sono risorse significative, ottenute grazie all’emissione di titoli comuni europei e per questo vantaggiose per l’Italia – aggiunge ... Leggi su quifinanza

