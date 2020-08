Campania, ancora 138 contagi in 24 ore. E c’è anche un decesso (Di martedì 25 agosto 2020) Crescono ancora i contagi in Campania. Ieri erano 116, oggi sono 138 (su 3620), di cui 41 legati a casi di rientro dalle vacanze. Nella fattispecie, 23 dalla Sardegna e 18 dall’estero. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione conta, purtroppo, anche un deceduto. I guariti sono invece 14. I casi di Covid nella nostra regione salgono con i dati di oggi a 5976. L'articolo Campania, ancora 138 contagi in 24 ore. E c’è anche un decesso ilNapolista. Leggi su ilnapolista

