Briatore ricoverato, è lui l’ospite di Berlusconi positivo a Villa Certosa? (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Come anticipato ieri su questo giornale, Silvio Berlusconi sarebbe stato sottoposto a un tampone, poi risultato negativo, dopo che uno degli ospiti di Villa Certosa sarebbe risultato positivo a un tampone per il coronavirus. E’ quanto abbiamo appreso da fonti vicine all’ex primo ministro. E sempre come riportato ieri sul Primato, il leader di Forza Italia ha comunque deciso di lasciare la Sardegna per tornare precauzionalmente ad Arcore. Oggi è stata confermata la positività di Flavio Briatore, che il 12 agosto ha incontrato Berlusconi proprio a Villa Certosa. L’ospite di Berlusconi “Oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente: gli voglio tanto bene e lo trovo in forma. ... Leggi su ilprimatonazionale

