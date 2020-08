Briatore, piovono le critiche sui social: “Sii meno arrogante” (Di martedì 25 agosto 2020) Briatore positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale a Milano. Ora versa in condizioni stabili al San Raffaele con i sintomi della polmonite. L’imprenditore è proprietario del noto locale Billionarie di Porto Cervo. Proprio in questa località della Sardegna le autorità hanno registrato un focolaio di Covid-19. Non sono mancate le dichiarazioni di solidarietà, con polemiche annesse. Coronavirus, Briatore ricoverato in ospedale In una nota si legge che le condizioni di Briatore “sono assolutamente stabili e buone”. Tante le manifestazioni di affetto da parte di vip e volti noti dello spettacolo. Non mancano però dichiarazioni pepate. In tanti non dimenticano le recenti parole dell’imprenditore. Spesso è ospite di programmi tv e ha voluto sempre minimizzare ... Leggi su newspad

