Bollate: torna a casa ubriaco, botte a moglie e figlio. Arrestato 60enne

Arrestato un 60enne di Bollate per maltrattamenti in famiglia. È domenica sera, l'uomo rientra a casa ubriaco. Si avventa sulla moglie e sul figlio per picchiarli. Un copione che nella casa Bollatese era già andato in scena in passato, quando il 60enne ha malmenato la moglie di quattro anni più giovane.

Arrestato un 60enne di Bollate per maltrattamenti in famiglia. È domenica sera, l’uomo rientra a casa ubriaco. Si avventa sulla moglie e sul figlio per picchiarli. Un copione che nella casa bollatese ...

Bollate, torna a casa ubriaco e aggredisce moglie e figlio: arrestato

In provincia di Milano, a Bollate, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei conviventi, aggrediti per l'ennesima volta nel loro appartament ...

Arrestato un 60enne di Bollate per maltrattamenti in famiglia. È domenica sera, l’uomo rientra a casa ubriaco. Si avventa sulla moglie e sul figlio per picchiarli. Un copione che nella casa bollatese ...In provincia di Milano, a Bollate, un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei conviventi, aggrediti per l'ennesima volta nel loro appartament ...