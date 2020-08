Bambino ucciso | già tre volte in ospedale con la madre indagata (Di martedì 25 agosto 2020) La mamma del Bambino ucciso di botte a Modica aveva ricevuto delle segnalazioni per maltrattamenti anche negli scorsi mesi. Letizia Spatola, la mamma di Evan, il Bambino ucciso di botte a soli 21 mesi e morto nell’ospedale di Modica, aveva già ricevuto delle segnalazioni per maltrattamenti ai danni del figlio. Il piccolo ha perso la … L'articolo Bambino ucciso già tre volte in ospedale con la madre indagata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaStampa : Tra maggio e luglio il bambino ammazzato di botte era stato portato al pronto soccorso con lividi e fratture. Scari… - infoitinterno : Evan, bambino ucciso a Modica: la madre già indagata per maltrattamenti - Robycoppi : Voglio vederli marcire in carcere questi due bastardi. La madre di Evan, ucciso a 21 mesi a Modica, era già stata i… - GranchiTatiana : RT @Corriere: La madre di Evan, ucciso a Modica, già indagata per maltrattamenti - Raffaele_NA : La famiglia di #VivianaParisi insiste sulla teoria che lei non abbia ucciso #gioele perché sa che una persona in qu… -