Al via le riprese di Jaguar con Blanca Suárez (Di martedì 25 agosto 2020) In Spagna al via la produzione di Jaguar, la nuova serie Netflix con Blanca Suárez: nel cast anche Iván Marcos, Francesc Garrido, Adrián Lastra e Óscar Casas Netflix ha annunciato oggi l’avvio delle riprese di Jaguar, una nuova serie originale prodotta da Bambú Producciones e diretta da Carlos Sedes insieme a Jacobo Martínez. Le riprese… L'articolo Al via le riprese di Jaguar con Blanca Suárez Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

MaxPaiser : Wisconsin, poliziotto spara alle spalle a un afroamericano davanti ai suoi figli: le immagini ripre… - Pezzadazienda : Wisconsin, poliziotto spara alle spalle a un afroamericano davanti ai suoi figli: le immagini riprese con un telefo… - GianniStaiano : Wisconsin, poliziotto spara alle spalle a un afroamericano davanti ai suoi figli: le immagini ripre… - HamorBee : RT @CineFacts_: Dopo #TheVvitch e #TheLighthouse, il nuovo film di #RobertEggers è tra quelli che aspetto di più! E il cast è uno spettacol… - ScopriMilano : TRENTO, CIAK: AL VIA LE RIPRESE DEL FILM “FRA DUE BATTITI” DI STEFANO USARDI -

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Al via le riprese di Resilient, nuovo film di Roberto Faenza Agenzia ANSA America2020: la corsa di Wall Street e la cottura di Trump

Si apre stasera la convention repubblicana e gli osservatori si chiedono se con l’annuncio della cura per il coronavirus con il plasma dei guarit i Trump abbia già giocato il suo asso nella manica. Ma ...

Rissa in strada dopo la cena: la polizia disperde un gruppo di ragazzini

Livorno: ripresi da una telecamera di via di Popogna si sono picchiati vicino al campo da rugby. Gli agenti arrivano con i fumogeni LIVORNO. «Erano più di dieci. Si sono picchiati in strada attorno al ...

Si apre stasera la convention repubblicana e gli osservatori si chiedono se con l’annuncio della cura per il coronavirus con il plasma dei guarit i Trump abbia già giocato il suo asso nella manica. Ma ...Livorno: ripresi da una telecamera di via di Popogna si sono picchiati vicino al campo da rugby. Gli agenti arrivano con i fumogeni LIVORNO. «Erano più di dieci. Si sono picchiati in strada attorno al ...