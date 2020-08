Un asteroide potrebbe colpire la Terra il prossimo 2 novembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Un asteroide è diretto verso la Terra e potrebbe colpirci il prossimo 2 novembre. A calcolarlo è la Nasa, attraverso il centro che si occupa degli oggetti “vicini” che possono minacciare il nostro pianeta. Per fortuna, è bene chiarirlo subito, il rischio di un violento impatto è assai limitato. Il diametro di 2018VP1 non supera i tre metri, per cui le probabilità che possa colpire la Terra sono appena dello 0,41%. “Questo asteroide si sta avvicinando dalla parte del cielo diurno, quindi solamente quando sarà prossimo al momento del passaggio e la sua osservazione sarà più agevole in orario notturno”, spiega Gianluca Masi, astrofisico ... Leggi su tpi

