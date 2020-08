Tumori, i ricercatori: con il Viagra minori rischi di morte per il cancro al colon retto (Di lunedì 24 agosto 2020) Nuovo studio sui Tumori e nuovi risultati. Sono farmaci utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile. Il più famoso è la pillola blu, il Viagra. La loro utilità potrebbe però andare oltre quello che succede sotto le lenzuola. Un nuovo studio di Lund University e Region Skåne in Svezia, pubblicato su Nature Communication, li associa infatti alla diminuzione dei rischi negli uomini con cancro del colon retto. Tumori e pillole blu, il potenziale anticancro Il potenziale anticancro di questa classe di farmaci, inibitori dell’enzima Pde5 come appunto il sildenafil, è stato esplorato dai ricercatori analizzando e collegando diversi registri. E identificando ... Leggi su secoloditalia

