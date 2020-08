Traffico Roma del 24-08-2020 ore 09:00 (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Gianicolense da questa mattina nuovi lavori in via Vitellia restringimento di carreggiata all’altezza di via Ludovica Albertoni nuovi lavori sul manto stradale anche al Pigneto sulla via Prenestina nel tratto compreso tra via Bartolomeo d’Alviano e via Muzio Attendolo Verso il raccordo possibili difficoltà di circolazione alla Portuense restringimento della carreggiata è senso unico alternato su via del Trullo per lavori sulle condutture d’acqua all’altezza di via del Tempio di dia possibili rallentamenti dalle 9 alle 13 ... Leggi su romadailynews

