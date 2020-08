The Batman: il Pinguino di Colin Farrell è irriconoscibile, ma per i fan somiglia a Val Kilmer (Di lunedì 24 agosto 2020) A un'attenta analisi del trailer di The Batman, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra il Pinguino di Colin Farrell e... Val Kilmer. Il trailer di The Batman ci ha offerto un primo sguardo al Pinguino di Colin Farell - decisamente irriconoscibile - ma i fan hanno fatto subito notare la somiglianza con Val Kilmer. A fronte di un Bruce Wayne in versione giovane e vagamente emo, il trailer di The Batman svela in un rapido fotogramma quello che dovrebbe essere il Pinguino di Colin Farrell. L'attore irlandese indossa un pesante make-up che gli modifica i connotati rendendolo ... Leggi su movieplayer

BestMovieItalia : The Batman: Da Marvel a DC, un attore di Eternals nel cast del cinecomic con Robert Pattinson - - NerdopolisIta : Avete visto il nuovo trailer di The Batman? No? Allora cliccate nel post qui sotto per vederlo e per avere altre in… - simonerovere3 : RT @badtasteit: #TheBatman: alcuni fan hanno decifrato l'indovinello dell'Enigmista presente nel primo trailer - badtasteit : #TheBatman: alcuni fan hanno decifrato l'indovinello dell'Enigmista presente nel primo trailer - cinefilosit : The Batman: molti personaggi saranno in fase 'embrionale' #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman, è uscito il primo trailer! Corriere dello Sport.it The Batman: il primo trailer del film è da brividi!

Rilasciato il primo trailer ufficiale di "The Batman": uscirà nel 2021 e sarà bellissimo.

"The Batman", ecco le prime immagini del nuovo film

Bocelli dice addio a Pallina: "E' il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino..." ...

Rilasciato il primo trailer ufficiale di "The Batman": uscirà nel 2021 e sarà bellissimo.Bocelli dice addio a Pallina: "E' il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino..." ...