Scuolabus, confermato l’obbligo di un metro di distanza: ora si studiano separatori e orari di ingresso differenziati (Di lunedì 24 agosto 2020) Sugli Scuolabus ci si siederà a un metro gli uni dagli altri. Il Comitato Scientifico ha chiarito oggi che non concederà alcuna deroga alla distanza di sicurezza, anche con obbligo di mascherina. Nella riunione avvenuta oggi sul trasporto pubblico locale, alla presenza delle Regioni, sono stati perciò confermati gli attuali criteri di distanziamento all’interno dei mezzi: in vista della riapertura della scuola, adesso si lavora sull’utilizzo di separatori e sulla differenziazione degli orari scolastici. In vista della riapertura delle scuole si lavora per la sicurezza degli alunni, a partire dal tragitto. Per quanto riguarda i separatori – spiega l’assessore Fulvio Bonavitacola, che coordina gli assessori regionali ai trasporti – il ... Leggi su ilfattoquotidiano

«Posti dimezzati a bordo di scuolabus e mezzi di trasporto pubblico: non sarà possibile garantire una mobilità efficiente ai cittadini. Si rischia il caos». Così, a poche settimane dalla riapertura di ...

Era finito in manette alla fine del 2019 con l’accusa di avere palpeggiato tre bimbe tra i 9 e i 12 anni, andrà a processo il 15 settembre. Il gup ha rinviato a giudizio il volontario 78enne di Toscol ...

