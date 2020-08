Paolo Bonolis ed il figlio Davide, tampone dopo contatti con Mihajlovic: “Ci è andata bene” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle ultime ore sono stati numerosi i volti noti che hanno rivelato di essere risultati positivi al Coronavirus. Tra loro c’è anche il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, asintomatico ed attualmente in isolamento. Ad avere avuto contatti con lui nei corso della vacanza, anche Flavio Briatore, Paolo Bonolis ed il figlio di quest’ultimo, Davide. Intervistato... L'articolo Paolo Bonolis ed il figlio Davide, tampone dopo contatti con Mihajlovic: “Ci è andata bene” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Sonia Bruganelli sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia della famiglia e di alcuni amici, e come al solito i suoi post “vacanzieri” sono stati travolti da insulti. Siccome in Sardegna so ...Giovane, riposato, munito di trolley e di rientro dalle vacanze. È questo l’identikit del nuovo contagiato da Coronavirus che sta impaurendo l’Italia per l’aumento di contagi. Un numero alto che è chi ...