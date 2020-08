Non è che si sta esagerando con il divismo degli allenatori? (Di lunedì 24 agosto 2020) Qualche giorno fa, su Facebook, rispondendo a un lettore che lo incalzava mettendo in discussione la presunta grandezza di Messi, Roberto Beccantini – giornalista che non ha bisogno di presentazioni – scrisse: Vivaddio come riconosciamo lo status di guru a certi mister, perché non riconoscere lo status di deus ex machina a certi giocatori, Maradona, Pelè, Di Stefano, Cruijff, Schiaffino, Puskas, Messi, Cristiano Ronaldo in ordine sparso? Beccantini coglie un punto che la pandemia e le fasi finali di Champions ed Europa League hanno ulteriormente evidenziato. Non siamo arrivati a un livello eccessivo di divismo degli allenatori? In molti casi l’allenatore sovrasta mediaticamente, e quindi nella considerazione sportiva, i calciatori. Questo avviene in maniera sistematica da quando si è affermata la ... Leggi su ilnapolista

Pontifex_it : Non dimentichiamo le vittime del Coronavirus: tanta sofferenza, tante persone che hanno perso la vita, e tanti volo… - Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - Pontifex_it : Nel #VangeloDiOggi, sentiamo rivolta a ciascuno di noi la domanda di Gesù: “E voi, chi dite che io sia?”. Si tratta… - MilaSpicola : Cosa si fa quando si esce da uno degli archivi/biblioteca più belli del mondo e hai toccato con mano manoscritti ch… - pessi_mix : @GVCCILOUIS Amica, al di là del fatto che depilarsi fa schifo, fregatene di chi secondo te ti guarda o pensa ai tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non che Coronavirus, Alberto Mantovani: la malattia si è attenuata, non il Covid Corriere della Sera Verona, Paolo Berizzi segnalato e censurato. Tweet di insulti sparito, lui rincara: "Solo gli odiatori seriali non hanno capito"

Paolo Berizzi ha innescato una polemica non indifferente per la sua infelice uscita sul nubifragio di Verona e per le sue scuse che in realtà non erano affatto tali, piuttosto ribadivano il concetto c ...

Windows 10 20H2 pronto per i test finali in attesa del rilascio ufficiale

Windows 10 20H2 è il nuovo update minore atteso per questo autunno, ed è adesso disponibile per la convalida di pre-rilascio da parte delle realtà commerciali, che sono state invitate per testare la n ...

Paolo Berizzi ha innescato una polemica non indifferente per la sua infelice uscita sul nubifragio di Verona e per le sue scuse che in realtà non erano affatto tali, piuttosto ribadivano il concetto c ...Windows 10 20H2 è il nuovo update minore atteso per questo autunno, ed è adesso disponibile per la convalida di pre-rilascio da parte delle realtà commerciali, che sono state invitate per testare la n ...