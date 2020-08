Muore a 17 anni dopo un lancio con il parapendio: aveva appena conseguito il brevetto (Di lunedì 24 agosto 2020) Kjara Alejandra Bottini aveva 17 anni la passione per il volo e tutta la vita davanti. È precipitata in un canale mentre con il suo parapendio stava volando tra le campagne di Domodossola e Villadossola, in Piemonte. Tre mesi fa aveva conseguito il brevetto con il massimo dei voti. L’istruttore non si spiega cosa possa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

