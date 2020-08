Moratti ci crede: “Messi all’Inter? Zhang e Suning ci stanno lavorando…” (Di lunedì 24 agosto 2020) Massimo Moratti non fa giri di parole e assicura che, secondo lui, Lionel Messi all'Inter non è fantacalcio. Intervistato da AS, l'ex presidente nerazzurro apre al sogno di vedere La Pulce a Milano con Suning e Zhang a lavoro per provare il colpo del secolo.Moratti: "Messi? L'Inter ci ha provato e lo farà ancora"caption id="attachment 884199" align="alignnone" width="594" Lionel Messi Barcellona (Getty Images)/captionPrima di parlare di mercato e di futuro, Moratti ha fatto una sintesi della stagione dell'Inter partendo dal k.o. in Europa League: "L’Inter è arrivata bene alla finale, acquisendo sicurezza partita dopo partita e battendo avversari difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione in questa competizione e nel calcio questo fa la differenza. Vincere ... Leggi su itasportpress

