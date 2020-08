Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, è la malattia che si è attenuata, grazie all’estate» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Corriere della Sera intervista Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University. Il virus non è diventato meno aggressivo, dice, è stabile. «Sono un immunologo e mi rifaccio alla letteratura scientifica: l’unico dato “sicuro” arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Cell che dice che il virus è “stabile” e non sta diventando più “gentile”. Altre osservazioni si basano su piccoli studi, non ancora pubblicati. Ma creano messaggi distorti che confondono le persone». Non è il virus ad essere cambiato, ma la malattia. «Occorre distinguere fra il virus (che non ... Leggi su ilnapolista

Corriere : «Ecco, occorre distinguere fra il virus (che non è cambiato) e la malattia che, invece, si è attenuata. Per diverse… - Ilsanto87 : RT @napolista: Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, è la malattia che si è attenuata, grazie all’estate» Al CorSera: «Le polmo… - MauraSerena : RT @Corriere: «Ecco, occorre distinguere fra il virus (che non è cambiato) e la malattia che, invece, si è attenuata. Per diverse ragioni»… - napolista : Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, è la malattia che si è attenuata, grazie all’estate» Al CorSera:… - Corriere : Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, ma la malattia in estate si è attenuata» -

Ultime Notizie dalla rete : Mantovani virus Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, è la malattia che si è attenuata, grazie all'estate IlNapolista Coronavirus, Alberto Mantovani: «Le mie ferie in Grecia con la mascherina: usarla è un dovere sociale»

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...

Coronavirus, in Lombardia salgono i contagi: nel Mantovano quattro nuovi casi

Ieri l'incremento era stato di 6 nuovi casi, l'altro ieri di 7 e tre giorni fa sempre di 6. Oggi, domenica 23 agosto, il bollettino regionale ha individuato 239 nuovi casi, frutto di 13.663 tamponi. ( ...

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...Ieri l'incremento era stato di 6 nuovi casi, l'altro ieri di 7 e tre giorni fa sempre di 6. Oggi, domenica 23 agosto, il bollettino regionale ha individuato 239 nuovi casi, frutto di 13.663 tamponi. ( ...