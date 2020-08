Google rilascia l’app AdMob per il monitoraggio degli annunci in-app (Di lunedì 24 agosto 2020) L'app Google AdMob offre la possibilità di accedere tramite smartphone a importanti metriche sul rendimento degli annunci in-app. L'articolo Google rilascia l’app AdMob per il monitoraggio degli annunci in-app proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Google rilascia

TuttoAndroid.net

A due settimane di distanza dalla beta 4, nelle scorse ore Apple ha rilasciato le nuove versioni di iOS 14 per iPhone, iPadOS 14 per iPad, watchOS 7 per l’indossabile e tvOS 7 14 tutti in versione bet ...Negli scorsi giorni c'è stato uno sviluppo della faccenda Huawei Ban che potrebbe significare pessime notizie per i proprietari degli smartphone del marchio - anche quelli precedenti alle sanzioni, co ...